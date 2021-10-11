قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون اليوم (الإثنين) في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في ريف حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجير وقع بالقرب من سوق الهال عند دوار «ميدان كاوا» وسط المدينة، حيث يتواجد مقر عسكري لما يسمى «جيش الإسلام»، دون معرفة هوية القتلى والجرحى وفيما إذا كانوا من عناصر الفصائل الموالية لتركيا أو من المدنيين.وكان جنديان تركيان لقيا مصرعهما أمس وأصيب عنصران من الفصائل الموالية لأنقرة جراء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه من قبل قوات تحرير عفرين الكردية قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، على طريق صندف قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن مقتل الجندي التركي متأثراً بجراحه.وقصفت المدفعية التركية قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، رداً على استهداف قواتها قرب مارع.من جانب آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إصابة 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط، بجروح متفاوتة عقب تفجير مجهول استهدف سيارة عسكرية قرب جسر أم المياذن على طريق دمشق – درعا في ريف محافظة درعا، جنوبي البلاد.