تزايدت جرائم مليشيا الحوثي في مأرب، وأعلنت السلطات المحلية مقتل 31 مدنياً بينهم أطفال وإصابة 77 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية، متهمة مليشيا الانقلاب الإرهابية باستهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد. وأفادت السلطة في بيان لها اليوم (الأحد) بأن من بين القتلى أطفالا ونساء ومسعفين، وأن 14 منزلاً دمرت كلياً وجزئياً، وإعطاب 10 سيارات بينها سيارتا إسعاف في الفترة من 3 أبريل وحتى 3 أكتوبر الجاري. ولفتت إلى أن المدينة التي يسكنها أكثر من 4 ملايين نازح تعرضت لأكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرة مفخخة ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ الانقلاب إلى 500 قتيل و1196 جريحاً بينهم نساء وأطفال.بدورها، ذكرت نقابة المعلمين اليمنيين في تقرير لها أن أكثر من 8392 طالبا وطالبة حرموا من العملية التعليمية في مديرية العبدية جنوبي مأرب التي تحاصرها المليشيا منذ نحو شهر، مبينة أن المليشيا تسببت في إيقاف العملية التعليمية في 18 مدرسة، وحرمان الطلاب من مواصلة تعليمهم، فضلاً عن معاناة أكثر من 183 معلما ومعلمة يعيلون مئات الأسر.وأفاد التقرير بأن 5 آلاف أسرة لمعلمين ومعلمات من إجمالي 35 ألف فرد، بينهم 9 آلاف طفل، و3 آلاف امرأة يواجهون الموت جراء الحصار، مناشدة المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ المدنيين من الإبادة الحوثية وفك الحصار وفتح ممرات آمنة للمحاصرين.