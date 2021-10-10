نوهت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي فيولا كرامون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات اليوم (الأحد). وقالت «إن الاستعدادات والتحضيرات كانتا جيدتين جدا، وننتظر ردة فعل الناخبين العراقيين ومدى إقبالهم على المراكز الانتخابية». وأضافت «كل ما نشاهده ونرصده في الانتخابات سنقدمه كملاحظات بتقرير أولي سيعرض بعد يومين من انتهاء العملية الانتخابية على الحكومة والشعب العراقي.من جانبه، قال السفير السويدي لدى العراق جوناس لوفين خلال مؤتمر عقده اليوم عقب جولة قام بها أثناء تفقده مراكز الاقتراع في مدينة الفلوجة بالأنبار «نحن هنا جزء من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية في العراق، ومعنا السفارات النرويجية والفنلندية»، موضحاً أن الهدف من ذلك هو دعم العملية الانتخابية الديموقراطية في العراق. ولفت إلى أن «بعثة مراقبة الانتخابات تعمل على تغطية أكثر من مكان في العراق، وسنخرج الاثنين ببيان رسمي حول رؤيتنا للانتخابات العراقية».وتشترك البعثة الأوروبية في نشر نحو 800 مبتعث في مراكز مختلفة لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة.بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني حصيلة باعتقالات طالت متهمين بخروقات انتخابية.وذكرت الخلية في بيان أن «مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ألقت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد، ونينوى، وديالى، وكركوك، والبصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وأربيل، وواسط، والديوانية».