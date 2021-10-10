ارتكب مسلحون ينتمون إلى مجموعة إجرامية مجزرة في سوق شمال غرب نيجيريا، وأسقطوا 19 قتيلا، فيما أصيب عدد كبير من التجار. واستهدف الهجوم (الجمعة)، سوقا في قرية أونغوان لالي التابعة لمنطقة سابون بيرني في ولاية سوكوتو قرب الحدود مع النيجر.وقال أمين المصطفى غوبير النائب المحلي عن المنطقة في برلمان سوكوتو: إن مسلحين هاجموا السوق بعد ظهر (الجمعة) وقتلوا 19 شخصا، وأصيب عدد من التجار في الهجوم ونقلوا إلى مستشفى سابون بيرني بحسب غوبير.وأفاد أبو بكر شيهو أحد التجار الذين تمكنوا من الفرار خلال الهجوم، بأن المسلحين قتلوا نحو عشرين شخصا في السوق، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطرة.