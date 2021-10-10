أعلن الجيش العراقي جهوزيته لمواجهة أي محاولة للمساس بالعملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم القوات العراقية اللواء يحيى رسول: «هناك انسيابية عالية في حركة المواطنين، ونتمنى من العراقيين التوافد لصناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم». وتابع: «قواتنا الأمنية متواجدة في جميع محافظات العراق لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين».فيما أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه وجه بأن تكون القوات المسلحة محايدة في حماية مراكز الاقتراع.وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم (الأحد)، افتتاح 8273 مركزاً في عموم البلاد بنجاح. وانطلق الاقتراع وسط منافسة من 3227 مرشحاً على عدد المقاعد 329 من بينها 9 للأقليات.ويشارك في مراقبة العملية 1877 مراقبا دوليا منهم من السفارة اللبنانية، والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهند وتركيا واليابان وأيضا كندا وألمانيا وليبيا والبرازيل وروسيا وباكستان.أما المنظمات فتمثلت بـ«بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المنظمة الأوكرانية العراقية منظمة التعاون الدولي، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأمريكية للتعليم والتطوير».وبلغت أعداد المراقبين المحليين 160148 مراقبا، و465733 وكيلا من الأحزاب السياسية، و510 إعلاميين دوليين و3170 إعلاميا محليا.من جهتها ، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل جندي وإصابة آخر بالقرب من أحد مراكز الاقتراع في محافظة ديالي شرقي العراق. وذكر بيان الخلية أن أحد جنود حماية مركز انتخابي في منطقة حمرين أطلق النار من بندقيته بالخطأ ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر. وذكر مصدر أمني أن الحادثة وقعت بسلاح أحد المجندين بعد أن أطلق أعيرة نارية لتفريق تجمع وفوضى من قبل مواطنين قرب مدرسة المهتدي بالله، وهي أحد المراكز الانتخابية عن دائرة خانقين، ما أدى لمقتل أحد الجنود وإصابة آخر بجروح بليغة.