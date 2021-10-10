نجا محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم عيسى السقطري اليوم (الأحد)، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في مديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، فيما قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرين بينهم 4 من حراس المحافظ.

وقال لملس في تصريح عقب الانفجار إنه لم يتعرض لأذى في الهجوم وإن الإصابات لحقت بمرافقيه، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية لن تثنيه عن مواصلة عمله في عدن.

ونشر ناشطون في عدن صوراً للملس بعد الانفجار بجوار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وأفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة تركت بالقرب من مدرسة في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي التواهي والمعلا لتنفجر قبل لحظات من موعد مغادرة الطلاب مستهدفة موكب المحافظ الذي كان ماراً في المنطقة خلال جولة ميدانية. وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى.

وكشفت مصادر طبية أن 5 أشخاص بينهم مدنيون قتلوا فيما أصيب 10 بينهم 4 من حراس المحافظ، وذكرت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى باصهيب العسكري، مرجحة ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالة خطيرة.

في غضون ذلك، أفصح مصدر في الحكومة اليمنية عن مغادرة رئيس الوزراء معين عبد الملك العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة.