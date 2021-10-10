وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات، انطلقت اليوم (الأحد) الانتخابات النيابية العراقية المبكرة. ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العراقيين إلى الخروج والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي من أجل المساهمة في التغيير، وانتخاب من يرونه مناسبا لمصلحة البلاد.وقال خلال الإدلاء بصوته اليوم في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد: «اخرجوا وشاركوا وصوتوا في الانتخابات من أجل التغيير». وأضاف: «فرصتنا في الإصلاح موجودة، ولكن نحتاج أن يختار الشعب المرشح الذي يسعى لمصلحة بلده».وكشف الكاظمي أن الحكومة ستعلن غدا (الإثنين) مفاجأة وإنجازا أمنيا كبيرا، دون أن يفصح عن أي معلومات إضافية. ولفت إلى أن الحكومة نجحت خلال أقل من سنة في توفير احتياطي 12 مليار دولار في دولة شبه مفلسة، ووسط انخفاض كبيبر في أسعار النفط، فضلا عن الظروف التي فرضتها كورونا.وفتحت صناديق الاقتراع، صباح اليوم (الأحد)، أمام العراقيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة التي نظمت قبل موعدها بأشهر، استجابة لمطالبات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي اندلعت في العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة، وفساد الأحزاب السياسية.وتوقع مراقبون نسبة مقاطعة قياسية من بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع الذي يعتبر فيه التيار الصدري الأوفر حظا.ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 (15.00 ت.غ)، على أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة، أما النتائج الرسمية فتحتاج نحو 10 أيام.