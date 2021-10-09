غرق لبنان في ظلام شديد نتيجة انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل وتوقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد الوقود. وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن لبنان دخل ليل (الجمعة/ السبت) مرحلة «العتمة المظلمة» نتيجة نفاد الوقود في مختلف المعامل وتدني الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط، مؤكدة أن الحكومة الجديدة حتى اللحظة لا تملك خطة واضحة لحل أزمة الكهرباء.وكشفت أن الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن الأراضي اللبنانية منذ أكثر من شهر، ويتم تأمين التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق. وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل رئيسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.وقال لبنانيون إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء، ويجري البحث في الحصول على سلفة جديدة من الخزينة بقيمة 100 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى المطلوب لساعات قليلة من التغذية الكهربائية.وكان وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسورية أعلنوا في سبتمبر الماضي الاتفاق على خريطة طريق من أجل تزويد لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.