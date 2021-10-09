نددت الشرعية اليمنية بأشد العبارات بمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي ومدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان اليوم (السبت) إن مواصلة المليشيا الحوثية اعتداءاتها العدوانية على المناطق والأعيان المدنية والممتلكات العامة يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي. وشددت على أن مثل هذه الأعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها، وتتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.