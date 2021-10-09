رغم الحراك الدبلوماسي والأممي لإيجاد آلية لوقف حرب الحوثي والشروع في مفاوضات سياسية، إلا أن مليشيا الانقلاب تواصل قصفها للأحياء المدنية في مأرب بالصواريخ الباليستية بشكل متعمد وهسيتري. وقصفت المليشيا اليوم (السبت)، منطقة الجديدة الآهلة بالسكان في مديرية الجوبة بالمحافظة. وقال مصدر عسكري لـ"عكاظ" إن صاورخين باليستيين سقطا في وقت متفاوت على منطقة الجديدة، لافتا إلى أن أحد الصواريخ استهدف قرية آل قبلي لكنه لم يحدث خسائر بشرية، فيما خلف أضرارا في المنازل والممتلكات. وأوضح سكان محليون في صنعاء، أن الصاروخين انطلقا من وسط حي سعوان بالعاصمة نحو محافظة مأرب، وأن المليشيا تطلق الصواريخ من وسط الأحياء السكنية، ما قد يؤدي إلى كارثة كبيرة ومجزرة بحق المدنيين.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ، بدأ جولة في المنطقة، وكانت أول محطاته العاصمة الأردنية عمّان، وذكرت أن جولة ليندركينغ الجديدة تشمل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان. وأفادت بأنه سيلتقي الحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني والقيادات الإقليمية والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين، لافتة إلى أن جهوده لا تزال تركز على تقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن الهدف من الزيارة العمل على دعوة الاطراف لإيجاد حل دائم لأزمة المشتقات النفطية، وسيناقش مع الشركاء الدوليين تلاعب الحوثيين بأسعار المشتقات النفطية وتخزينها.