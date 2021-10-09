أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان من خلال طائرتين مفخختين مسيرتين، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تم اعتراض الثانية من قبل قوات التحالف.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.