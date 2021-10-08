اتهمت الخارجية اليمنية، مليشيا الحوثي بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم (الجمعة): في الوقت الذي تستهدف مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية. وطالبت مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة. ودعا البيان إلى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.وأكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، لممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، رينو ماري ديتال، أن حصار مليشيا الحوثي لـ35 ألف نسمة في مديرية العبدية منذ 21 سبتمبر الماضي، جريمة إنسانية وإبادة جماعية ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت حتى الآن.وطالب العرادة خلال لقاء عقده مع المسؤول الأممي في مأرب أمس (الخميس)، بضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في إدانة وحشية مليشيا الحوثي وإرهابها المتواصل للمدنيين، ونقل الواقع والحقائق في تقاريرهم للعالم وبكل وضوح وشفافية لضمان عدم افلات المسؤولين عنها من العقاب والعدالة.وشدد على ضرورة التحرك القوي والعاجل للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين بموجب مسؤولياته الاخلاقية والقانونية، من خلال الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام لقانون الدولي الانساني وفتح الممرات الانسانية الآمنة لسكان مديرية العبدية وامدادهم بالاحتياجات الاساسية والطارئة لإنقاذ حياتهم.