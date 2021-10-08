نوه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بالحوار الذي انطلق بين بلاده والسعودية، مؤكداً أهمية دور البلدين في المنطقة. وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، إن الحوار بين إيران والسعودية بناء ويسير في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموماً. وأكد أهمية مواصلة هذا الحوار، معلنا: توصلنا إلى اتفاقات معينة بشأن مواضيع محددة ونرحب بهذا الحوار. وشدد وزير الخارجية على أن إيران والسعودية دولتان مهمتان تلعبان دوراً بالغ الأهمية في ترسيخ أمن الشرق الأوسط، مبدياً قناعة طهران بأن «معادلة الحوار والانفتاح» من شأنها «تأمين مستقبل مشرق للمنطقة».من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن السعودية تمثل قبلته السياسية والدينية، رداً على مزاعم تتحدث عن رفض المملكة استقباله.وبحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، جاء تصريح ميقاتي بعد زيارة أجراها، اليوم (الجمعة)، إلى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أطلعه خلاله على سير عمل الحكومة.وشدد ميقاتي على أن الحكومة لا تفوت فرصة من أجل أن تكون فيها مع هموم الناس، لافتاً إلى معرفته بأن «هذه الهموم كبيرة، ونسعى لحلها، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة».ورداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه، قال: «باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً أتجه نحو القبلة في السعودية».