سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجداً في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة (الجمعة)، بحسب ما أعلن متحدث باسم حركة طالبان وشهود. وحسب المعطيات الأولية، فقد نفذ الهجوم من قبل انتحاري. وتحدثت إحصاءات أولية عن مقتل 50 وإصابة 140 .وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، أن انفجاراً وقع في قندوز دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتهم، قال سكان وشهود عيان إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة. وأكدوا أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.ذكر موقع "آماج نيوز" نقلا عن شهود عيان أن حصيلة ضحايا الانفجار تصل إلى نحو 100 قتيل. ونشر الموقع على حسابه في "تويتر" لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد.من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله : إن 30 شخصا على الأقل قتلوا و70 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، بينما تتحدث مصادر لوكالة "سبوتنيك-أفغانستان" عن 70 قتيلا و100 جريح.بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان" محمد جلال، عبر "تويتر" تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، مؤكدا التزام الحركة باستئصاله في البلاد. وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم «ولاية خراسان». وكثف مسلحو داعش هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيرين مميتين في كابل. كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.