في محاولة للقضاء على جائحة كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية خطةً بقيمة 8 مليارات دولار لجعل اللقاحات في متناول الجميع في أنحاء العالم. وتهدف الخطة إلى تطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم ضد الفايروس بحلول منتصف عام 2022.وكانت منظمة الصحة العالمية حددت هدفا تمثل في تطعيم 10% من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف في الموعد المحدد.من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الجمعة)، إن سيطرة بعض الدول على اللقاحات المضادة لفايروس كورونا يفتح الطريق لظهور متحورات قد تكون خطيرة.وحذر في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات «هو أفضل حليف لوباء كوفيد-19».واعتبر أن ذلك يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي.