قبل 48 ساعة من الاقتراع العام، انطلقت في العراق عمليات التصويت الخاص في الانتخابات المبكرة بحسب ما أعلن الناطق العام باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم (الجمعة)، ودعت البعثة الأممية في بغداد إلى توفير بيئة خالية من «الترهيب والتهديد» في الانتخابات البرلمانية.وأفاد رسول في بيان بأن «عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز التصويت ستكون على شكل دفعات، مؤكداً أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ«الرخوة» ومواقع الصراع من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي أن مطارات العراق بما فيها إقليم كردستان ستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد (السبت) عشية الاقتراع. وأبلغت السلطات العراقية جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران بهذا التوجيه على أن يتم استئناف فتح المطارات في السادسة من صباح الإثنين المقبل.ومن المقرر أن يكون تصويت الناخبين العسكريين في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2548 محطة انتخابية موزعة بين محافظات العراق كافة.من جهتها، دعت الأمم المتحدة اليوم، إلى منح الثقة للعراقيين للتصويت في الانتخابات النيابية، مطالبة بتوفير بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد.وقبل يومين من انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء البرلمان القادم، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق مختلف الأطراف في البلاد باحترام حرية كل عراقي في التصويت للمرشحين الذين يختارهم.