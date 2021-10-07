اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب 1287 هجوماً إرهابياً ضد المدنيين في مأرب خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021، مؤكداً في تقرير له أن الجرائم تنوعت بين القصف الصاوخي والمدفعي والألغام.وقال تحالف رصد في بيان: رصدنا 871 قصـفا صاروخــيا و119 قصـفا مدفعـيا و44 هجـوماً بطائـرات مسـيرة و262 انفجـار ألغام أرضية وعبــوات ناســفة وذخائــر غيــر متفجرة زرعتها المليشيا الحوثية.وأشار إلى أن فريقه رصد 347 قصفا استخدمت فيها مليشيا الحوثي صواريخ بالستية اعترضت منظومــة الدفــاع الجوي منها 232 صاروخاً وسـقط 41 صاروخا دون وقـوع خسـائر بشـرية أو أضـرار ماديـة بينما تسـببت البقيـة بسـقوط ضحايـا مدنييـن وإلحـاق أضـرار بالممتلـكات، مبيناً أن المليشيا نفذت 509 هجمات بصواريخ جراد (الكاتيوشا) وثلاث وقائع بصواريخ حرارية وثلاث وقائع بصواريخ أورجان.ولفت التقرير إلى أن المليشيا استخدمت قذائف الهاون والهاوز في قصفها الأعيان المدنية، مبينة أن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط 37 طائرة مسيرة من إجمالي 44 طائرة فيما انفجرت سبع مخلفة ضحايا في اوساط المدنيين.واشار إلى أن فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان نفذ مـا يزيـد عـلى 300 نزول ميداني أجـرى خلالهـا أكثـر مـن 700 مقابلـة مسـجلة ومكتوبـة مـع بعـض الضحايـا المدنييـن وذويهـم وشـهود علـى وقائـع القصـف الصاروخـي والمدفعـي وحـوادث انفجـار الألغـام والعبـوات الناسـفة التي نفذتها مليشيا الحوثــي وبعض خلاياها النائمة بحــق المدنيين الأبرياء في مدينة ومأرب ومديرياتها المحررة.ودعا تحالف رصد المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى فتح تحقيق دولي سريع واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الجرائم الإرهابية الحوثية والضغط على المليشيا لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في مأرب والكف عـن اسـتخدام كل أنـواع الأســلحة وسرعة تسليم خرائط الألغام وتطبيق القانـون الدولـي الإنسـاني الذي أكـدت عليهـ اتفاقيـات جنيـف الأربع وحماية المدنيين.