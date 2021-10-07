أعلن المفتش العام الأمريكي لشؤون إعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو أن بلاده تدرس معلومات أشارت إلى سحب الرئيس الأفغاني أشرف غني ملايين الدولارات من البلاد، لدى مغادرته كابول في أغسطس الماضي، عقب سيطرة طالبان على السلطة.وقال سوبكو، خلال جلسة استماع عُقدت أمس (الأربعاء) للجنة بمجلس النواب، إنه لم يتم التحقق مما يقال إن الرئيس الأفغاني السابق أخذ معه ملايين الدولارات لدى هروبه من كابول، لكن لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي طلبت التدقيق في هذا الأمر، مبينا أن التحقيقات مستمرة في وقوع ممارسات وغش وتبديد وتبذير للموارد المخصصة لإعادة الإعمار على مدى العقدين الماضيين.وكان وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد أكد الشهر الماضي أن حكومة تصريف الأعمال لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس السابق غني وإنما تطالب بإعادة أموال البلاد المنهوبة، غير أن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين قال إن غني هرب بأموال دون وجه حق.وكانت مصادر إعلامية روسية أفادت بأن الرئيس الأفغاني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال، واضطر لترك بعض المال لأنه لم يجد مكانا يتسع لأخذه.من جهته، نفى غني ذلك، مؤكداً أنه فر حقناً للدماء.