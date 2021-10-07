وسط حالة من الإحباط تسيطر على الشارع العراقي أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم (الخميس) انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع التغيير في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد القادم.وأكد الكاظمي في تغريدات له أن الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية بلاده وبناء الدولة، مطالباً أبناء بلاده باختيار من يمثلهم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية وصناعة التغيير بإرادتهم.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أعلن انضمامه إلى 11 وزير خارجية من دول العالم يعتزمون الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية التي ستجرى في 10 أكتوبر، إذ أكد بلينكن أن هذه الانتخابات تمثّل فرصة حقيقية للناخبين العراقيين في اختيار ممثلين لهم، مشدداً على ضرورة حشد موارد كبيرة من الشركاء الدوليين لتعزيز نزاهة الانتخابات العراقية.وأصدر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا بياناً رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.