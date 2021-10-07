أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم (الخميس) التزامها بالشراكة والوثيقة الدستورية، مؤكدة عزمها تشكيل المجلس التشريعي لأكبر تمثيل لقوى الثورة في السودان.وذكرت قناة «العربية» أن اجتماع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع قُوى الحرية والتغيير شدد على أهمية معالجة قضية شرق السودان، مبينة أن الطرفين بحثا تحديات الانتقال في السودان.ونقلت القناة عن ما وصفتها بالمصادر أن الاجتماع ناقش أزمة الشرق والحلول الممكنة لها، فضلاً عن بحث تداعيات الإغلاق والإشكالات السياسية التي حدثت أخيراً، لكن دون نتائج أو توصيات، مبينة أن الاجتماعات ستتواصل في الأيام القادمة.وكان مجلس الوزراء قد شكّل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري لوضع حلول لأزمة الشرق إلا أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفرداً.