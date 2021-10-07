ضرب إعصار شاهين، أمس (الأربعاء)، مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن مخلفاً أضراراً بالغة في الممتلكات والمنشآت، ووفقاً للدفاع المدني فإنه تمكن من إنقاذ عائلة جرفتها السيول داخل سيارتها بمنطقة ديس.وتداول ناشطون يمنيون من أبناء حضرموت صوراً وفيديوهات لسيارات تجرفها السيول وعمليات لإنقاذ عشرات المدنيين العالقين في السيارات والشوارع وحالة من الهلع.ووجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح جميع المستشفيات المركزية ومكاتب الصحة بالمحافظات وفرق الطوارئ والإسعافات برفع الجاهزية القصوى لمجابهة أي طارئ عقب التحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمال تعرض البلاد لرياح وأمطار رعدية شديدة، مشدداً على ضرورة رفع أداء أقسام الطوارئ والإسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والإسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة.كما وجه برفد المستشفيات بما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية المتصلة بالطوارئ.