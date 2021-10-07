في تصعيد جديد، عادت أزمة السفارات بين روسيا والولايات المتحدة إلى الواجهة، وهددت موسكو بإغلاق سفارة واشنطن لديها في حال تنفيذ مقترح في الكونغرس الأمريكي بطرد مئات الدبلوماسيّين الروس. وقالت الخارجية الروسية: إن اقتراحاً في الكونغرس بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي حال تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وأضافت: الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا. وحذرت مساء (الثلاثاء) قائلة: «يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم». وأعلنت أن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن، وأن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.وكان أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، دعوا الرئيس جو بايدن إلى طرد دبلوماسيين روس، إذا لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.وأفادت الخارجية الأمريكية، بأن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو في أغسطس الماضي من تعيين موظفين روس أو من دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم إلا للحراسة، ما أجبر البعثة على تسريح 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها.