قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تتواصل مع السعودية لإزالة الخلافات، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل بناء. واعتبر عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم (الأربعاء)، أن الحوار الإقليمي من شأنه تحقيق الاستقرار بين دول المنطقة.وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية، توقع الوزير الإيراني أن تستأنف في فيينا قريبا، معلنا أنه «يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على المشاورات، وسنعود إلى طاولة التفاوض في العاصمة النمساوية قريبا». ولفت إلى أن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنتظر مقترحات من المدير العام للوكالة رافاييل غروسي.