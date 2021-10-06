أحبطت السلطات المغربية مخططا إرهابيا وفككت خلية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة شمال البلاد، وأفادت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم (الأربعاء)، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز الاستخبارات) من تفكيك الخلية.وذكر البيان أن القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوقفت قائد الخلية الذي أبدى مقاومة عنيفة لحظة القبض عليه، ما أضطر إلى إطلاق القنابل الصوتية، وأعلنت ضبط القبض على أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.وبحسب البيان، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن أمير الخلية الإرهابية تواصل مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية.وتعد هذه الخلية هي الثالثة التي يتم الإعلان عن تفكيكها في أقل من شهر بالمغرب بعد أن أعلنت السلطات تفكيك خليتين مواليتين لتنظيم داعش، الأولى مكونة من 3 أشخاص في مدينة الرشيدية جنوب شرق البلاد، والثانية مكونة من 4 أفراد في المدينة ذاتها.