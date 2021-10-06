أفصحت مصادر سودانية، أن وداد بابكر قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، ستخضع للمحاكمة منتصف أكتوبر الجاري في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.وتواجه زوجة الرئيس المعزول تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996». ونقلت صحيفة «الصيحة» السودانية الصادرة أمس (الثلاثاء) عن مصادر قضائية قولها: إن النيابة العامة أودعت أمام منصة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ السيدة وداد للنظر فيه. وأحالت النيابة العامة السودانية ملف البلاغ ضد زوجة الرئيس المعزول إلى محكمة الفساد، بجانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية). ويواجه عبدالفضل والفششوية اتهامات بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.