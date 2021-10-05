تتواصل جرائم الحوثي ضد المدنيين في اليمن، إذ قتلت المليشيا اليوم (الثلاثاء) ناصر الصلاحي في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وأصابت زوجته بجروح خطيرة، ووفقاً لمصدر قبلي، فإن المليشيا حاصرت المنطقة بالمسلحين والأسلحة الثقيلة. وأفاد المصدر بأن المدنيين تفاجأوا بمجاميع حوثية تحاصر منطقتهم وتقصف منزل الصلاحي بالأسلحة ما تسبب في إصابته وزجته، لافتاً إلى أنهم حاولوا إسعاف الجريح وزوجته لكن المليشيا منعتهم وهددتهم بالقتل قبل أن تقوم باختطافه إلى جهة مجهولة لتعود به جثة هامدة.وتعد هذه الجريمة الثانية في أقل من أسبوع في البيضاء، بعد أن قتلت المليشيا شاباً في مديرية القريشية بعد محاصرته ومجموعة من رفاقه داخل محل حلاقة.وفي العاصمة صنعاء، يواصل مدنيون احتجاجاتهم على قرارات المليشيا بضرورة إخلاء منازلهم، ما دفعهم إلى التظاهر والاحتجاج أمام مبنى البرلمان رفضاً للانتهاك الحوثية التي ستؤدي إلى تشريدهم وأسرهم في الشوارع. وذكرت مصادر مطلعة أن المليشيا تضغط على المدنيين الذين تمكنوا بعد معاناة من بنائها والهرب من الإيجارات للخروج من منازلهم وتسليمها لقيادات حوثية.