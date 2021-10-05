في رسالة تهديد جديدة ضد النظام السوري، لوح نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.وقال ميلز خلال الإحاطة الشهرية أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2118 (2013) اليوم (الثلاثاء): «يتعين على المجلس فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لقد حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال نظام الأسد».ودعت واشنطن مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلغاء زيارة مقررة لوفد المنظمة إلى دمشق.ولفتت إلى أن نظام الأسد رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق الأمم المتحدة المكلف بمتابعة الملف الكيماوي.من جهة ثانية، كشفت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، أن تعزيزات عسكرية اتجهت إلى محيط مدينة إدلب شمال سورية، وسط توقعات بعملية عسكرية على خطوط التماس مع الفصائل المسلحة.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسيّة، عن مصادر ميدانية قولها: «إن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية ونوعية إلى جبهات ومحاور ريف إدلب الجنوبي، وأن التعزيزات شملت دبابات ومدرعات وآليات عسكرية وعناصر وفرق اقتحام ومعدّات لوجستية».وتسعى قوات النظام السوري للسيطرة على جبل الزاوية وبعض المناطق القريبة من الطريق الدولي، فيما يكثف الطيران الحربي الروسي على مدار الأسبوع الماضي القصف الجوي على مناطق الفصائل المسلحة، تمهيدا لعملية عسكرية، وفق تصور خبراء ومراقبين ميدانيين.