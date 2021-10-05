توقعت مصادر تونسية موثوقة، أن تعلن رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم (الثلاثاء). ورجحت المصادر أن تكون الحكومة المرتقبة التي شدد الرئيس قيس سعيد على وجوب محاربتها للفساد كأولوية، «مصغّرة وتضم ضمن تركيبتها شخصيات غير حزبية»، في ظل تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية تعيش على وقعها البلاد.وكان الرئيس سعيد أعلن (الأربعاء) الماضي، كلف الأكاديمية نجلاء بودن بترؤوس الحكومة الجديد في البلاد، حتى انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي، والتي أقال بموجبها رئيس الوزراء هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة.يذكر أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية أمام سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول الماضي، دون نيل الثقة من البرلمان الذي قرر الرئيس التونسي سابقا تجميد أعماله إلى أجل غير مسمى.