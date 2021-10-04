أدى آبي أحمد اليمين الدستورية اليوم (الإثنين) أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.وتولى آبي أحمد المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.وصادق أعضاء المجلس الفيديرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية) على تعيين أغنجو تشاغر حاكم إقليم أمهرة السابق رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وزهرة حمد نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بكلمة من رئيسة البلاد سهلي ورق زودي وبحضور آبي أحمد، بمشاركة 425 عضوا جديدا، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.وتم خلال الجلسة اختيار رئيس البرلمان ونائبه، بجانب المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز، (حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي أحمد)، حيث يتم منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدمها رئيس الوزراء المنتخب.وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن في 10 يوليو الماضي فوز حزب «الازدهار» الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا و29 حزبا إقليميا و18 حزبا تنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.