فيما تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في الحديدة، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (اونمها) الجنرال الهندي أبهيجيت غوها أمس (الأحد) انتهاء مهمات عمله رئيسا للبعثة المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم الذي رعته المنظمة الأممية قبل 3 سنوات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين ولم ينفذ منه شيء حتى الآن.وقالت البعثة الأممية في تغريدة لها على تويتر «غوها سلم المهمات إلى نائبة رئيس البعثة دانييلا كروسلاك، حتى يتم تعيين رئيس جديد لها»، وذلك بعد عامين من قيادته للبعثة كثالث مسؤول أممي في المنصب.وأضاف غوها: «شرف كبير أن أخدم بهذه الصفة الوظيفية، وسأظل متأثراً إلى الأبد بتجاربي في اليمن»، زاعماً أن إنجازات البعثة الأممية تمثلت في الخفض المستدام للخسائر المدنية في محافظة الحديدة.وتعمل البعثة على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلا أن التعثر لا يزال سيد الموقف في ظل رفض مليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق.وترفض المليشيا الحوثية تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسليم خرائط الألغام وتسليم الموانئ للسلطات الشرعية منذ توقيع الاتفاق، ونهبت أكثر من 70 مليار دولار من حساب في البنك المركزي اليمني في الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة ومخصص لدفع مرتبات الموظفين بناء على اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين.