أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم (الاثنين)، أمرا بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل مواطني سلطنة عمان وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين»، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد وجه سلطان عُمان أيضا بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وأوضحت الوكالة أن اللجنة ستباشر برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء العماني، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.