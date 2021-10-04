رجحت مجلة «ناشيونال إنترست» اندلاع حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين. ونقلت عن خبراء ومختصين قولهم: «إن المواجهة بين القوتين مرتبطة بالصراع من أجل السيطرة على العالم». وبحسب هؤلاء الخبراء فإنه لا أحد من الطرفين يسعى للحرب، لذلك ستبقى الحرب باردة، وستشمل بالأساس المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية. ولفت الخبراء إلى أن الصين لا تسعى للهيمنة على العالم أو تدمير الرأسمالية وتقويض أسلوب الحياة الأمريكي، إلا أن بكين لديها هدف مختلف وهو تراكم ثروتها وقوتها وتأثيرها، لا سيما بالمقارنة مع الولايات المتحدة. واعتبر الخبراء أن المشاكل الداخلية تترك بصماتها على المواجهة، في كل من الولايات المتحدة والصين، مؤكدين أنه الآن أصبح من السهل على كل من واشنطن وبكين لفت انتباه المواطنين إلى التهديد الخارجي المزعوم بدلا من حل الصعوبات سواء المتعلقة بالاقتصاد أو الحياة العامة.من جهته، قال السفير الأمريكي السابق لدى موسكو مايكل ماكفول، إن مقارنة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا بالوضع الجيوسياسي الحالي أمر خاطئ.