أصيب 4 من قوات الأمن السودانية اليوم (الإثنين) في مواجهات مع خلية إرهابية في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم. وكانت قوات الأمن السودانية، أطاحت أمس (الأحد)، بـ 3 عناصر إرهابية في حي الهدى شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم. ونقلت صحيفة «السوداني» عن مصادر قولها: «إن السلطات الأمنية قبضت على 3 عناصر إرهابية، منهم مصريان والثالث سوداني بمنطقة الهدى الواقعة في مدينة شرق النيل»​​​.وكان جهاز المخابرات العامة السودانية، أعلن مداهمة خلية إرهابية بمنطقتي جبرة والأزهري، جنوبي الخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر القبض على 11 من جنسيات مختلفة، ينتمون لتنظيم «داعش»، فيما تمكن 4 آخرون من الهروب. وأعلن جهاز المخابرات مصرع 5 وجرح آخر من ضباط المخابرات السودانية أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.