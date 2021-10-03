قتل وأصيب 35 مدنيا، بينهم أطفال، في مجزرة حوثية جديدة اليوم (الأحد) بمحافظة مأرب. وقالت مصادر محلية وطبية إن 3 صواريخ باليستية استهدفت منازل المدنيين في حي الروضة السكني مما أدى لمقتل طفلين وإصابة 33 آخرين، بينهم 4 نساء.وذكرت المصادر أن 12 منزلاً تضررت، بينها 4 منازل تضررت كلياً، إلى جانب تدمير 8 سيارات وفق الإحصاء الأولي، مشيرة إلى أن البحث عن الضحايا لا يزال جارياً تحت أنقاض المنازل المدمرة.ونددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية بالهجمات الصاروخية الحوثية على محافظة مأرب، مطالبة المبعوث الأممي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل بشكل جاد وسريع لإيقاف المذابح المستمرة تجاه المدنيين في مأرب.