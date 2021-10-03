كشفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا فيما اعتبرته «بداية بسيطة جداً».

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم (الأحد): «ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».

ورداً على سؤال حول صحة أنباء عن خروج مقاتلين أجانب من ليبيا أفادت المنقوش «الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر».

ونقلت وسائل إعلام ليبية أمس (السبت) عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبيل قوله: «إن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي».

وأفاد بأن أجندة اللقاء لم تتحدد بعد، لكنه قال إن تحديدها سيكون في أول جلسة، وإن «الملف الأبرز في كل الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية» من ليبيا.