في الوقت الذي تمتلئ فيه صحراء مأرب والجوف اليمنية بجثث قتلى الحوثي، أكدت مصادر قبلية في صنعاء إرسال المليشيا الإرهابية اليوم (السبت) أكثر من 200 مسلح إلى جبهات مأرب لتغطية الانهيارات في صفوفها. وأفادت المصادر بأن التعزيزات الحوثية شوهدت تتحرك من محافظات ذمار وعمران وحجة وصنعاء على متن سيارات غالبيتها مدنية، مؤكدة أن المليشيا دفعت أيضاً بأكثر من 50 مسلحاً حوثياً من محافظتي تعز وإب إلى الساحل الغربي لليمن (جبهات الحديدة).وحذرت المصادر من تصعيد حوثي كبير في جبهتي مأرب والساحل الغربي خصوصاً أن المعارك على أشدها في مأرب مع قيام عناصر المليشيا بعدد من التسللات في الحديدة.وكانت القوات المشتركة في محافظة الضالع أعلنت إفشال هجوم حوثي اليوم على الأطراف الغربية للمحافظة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن 3 هجمات نفذتها المليشيا الإرهابية على قطاع (صبيرة - الجب) في جنوبي مدينة الفاخر. ولفت المصدر إلى أن جثث المليشيا لا تزال في الوديان والجبال ولم تستطع عناصرها انتشالها.