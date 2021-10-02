رجح الزعيم المشارك للحزب الديموقراطي الاشتراكي الألماني نوربرت فالتر- بويجانس تشكيل حكومة ائتلافية من 3 أحزاب بقيادة حزبه بحلول نهاية العام، موضحاً في مقابلة صحفية نشرت اليوم (السبت) أنه واثق من أن حزبه الذي فاز في الانتخابات العامة الأحد الماضي بفارق طفيف ما يعني أنه في حاجة لشركاء في الحكومة، قد يتحرك بسرعة للاتفاق على حكومة ائتلافية مع حزب الخضر وحزب الديموقراطيين الأحرار.وتستغرق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا عدة أسابيع أو شهور عادة، وبعد آخر انتخابات عامة أجريت في 24 سبتمبر 2017، استمرت المفاوضات حتى شهر مارس.ويعقد الحزب الديموقراطي الاشتراكي محادثات استكشافية مع حزب الخضر وحزب الديموقراطيين الأحرار غداً (الأحد)، إذ يعول الحزب وتكتل المحافظين الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، الذي تراجع إلى مستوى متدن على نحو قياسي، على الأحزاب الأصغر لتحقيق أغلبية برلمانية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.