أعلنت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة نجلاء بودن، أن التشكيلة الجديدة ستشمل نساء وكفاءات شابة، وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم (السبت)، إن الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلادها. وأكدت بودن أن الأولوية للنهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطالة.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف الأربعاء الماضي بودن لتشكيل الحكومة الجديدة بدلاً عن حكومة هشام المشيشي الذي أصدر قرراً بإقالته وحل حكومته وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب في 25 يوليو الماضي استناداً إلى المادة 80 من الدستور، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد.