وسط استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق في الـ10 من أكتوبر الجاري، أعلنت اللجنة العليا الأمنية للانتخابات إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، فإن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، وأن عدداً من الإجراءات الاستثنائية ستتخذ في ذلك التاريخ. وكشفت أنه سيجري غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، إضافة إلى ذلك، سيعلق التنقل بين المحافظات وتحظر المركبات.وأكدت أنه سيمنع استخدام الطائرات المسيرة أو الدراجات، كما قد يصدر قرار بحظر التجول عند الضرورة. وأعلنت اللجنة الأمنية أن يوم الانتخابات سيكون عطلة رسمية، إذ ستغلق كل المراكز التجارية، مع عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع.أما في ما يتعلق بالصمت الانتخابي، فأوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أن الصمت الانتخابي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد قبل يوم واحد فقط من بدء عملية التصويت. ولفت إلى أن مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها.