اعتبر رئيس وزراء باكستان عمران خان أن الحوار هو السبيل الوحيد للمصالحة مع طالبان باكستان، معلناً إجراء محادثات مع الحركة في بلاده للمصالحة وإلقاء السلاح.وقتل قيادي بارز من طالبان باكستان خلال عملية نفذها الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان.وأفاد الجيش الباكستاني في بيان أمس (الخميس) بأن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، إذ داهمت فرقة عسكرية موقعاً في مدينة «تانك» بوزيرستان، وتمكنت من القضاء على خوازا دين إلياس شير خان، وهو من القادة الميدانيين في حركة طالبان. ولفت البيان إلى أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، وأن ضابطاً برتبة نقيب لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.يذكر أن طالبان باكستان رفعت وتيرة هجماتها داخل الأراضي الباكستانية وعلى الحدود مع أفغانستان، منذ أن سيطرت طالبان الأفغانية على كابول في 15 أغسطس الماضي. واستهدفت معظم تلك الهجمات قوات الجيش والأمن الباكستاني، ما أثار قلق إسلام آباد، لاسيما أن الحركة رفضت عرض حكومة عمران خان التفاوض معها مقابل العفو.وسبق أن عرض الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قرشي على حركة طالبان الحوار وترك السلاح والعنف.