على خلفية أزمة «صفقة الغواصات» بين فرنسا وأستراليا، تأجلت جولة من محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكانبيرا. وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التجارة ميريام غارسيا فيرير القرار اليوم (الجمعة)، لكنها لم تذكر أي سبب محدد للتأجيل.فيما أفاد وزير التجارة الأسترالي دان تيهان بأنه سيواصل خططه للقاء نظيره الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع القادم لمناقشة مفاوضات نوفمبر.وقال في بيان «إن اتفاقية التجارة الحرة في مصلحة أستراليا والاتحاد الأوروبي وستقوي علاقتنا المبنية على التزام مشترك بالديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والانفتاح الاقتصادي». وأضاف: «نحن نتفهم رد الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلق بالغواصة، لكن في النهاية يجب على أي دولة أن تتصرف من أجل مصلحتها الوطنية - وهو ما فعلته أستراليا».وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع أستراليا في عام 2018. وكان من المقرر عقد الجولة الثانية عشرة من المحادثات هذا الشهر عبر مؤتمر بالفيديو.