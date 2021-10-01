كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن السفارة التركية في لندن تجسست على المعارضين. وأفادت وثائق أوردها الموقع اليوم (الجمعة) بأنه طبقًا لقرار صادر عن المدعي بيرول توفان في 11 ديسمبر عام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 70 تركيا أدرجهم الدبلوماسيون الأتراك في لندن على القائمة دون أدلة قاطعة على ارتكاب أخطاء. ووجه توفان إليهم تهمة الانتساب لجماعة إرهابية.ولفت إلى أن وثائق الرصد أرسلت إلى أنقرة من قبل السفير عبدالرحمن بيلجيتش خلال عامي 2014 و2018، أو السفير أوميت يالتشين من عام 2018 حتى الوقت الحالي، وهي الفترات التي عالج فيها المدعون الوثائق غير القانونية.وأكد الموقع أنه حتى الوفاة جراء «كوفيد-19» لا تمنع الأتراك من أن يتعرضوا للتجسس من قبل الدبلوماسيين في لندن، إذ أدرج مواطن تركي متوفى وعائلته ضمن القائمة بالتوازي مع حملة المطاردة الجارية في تركيا.وطبقًا لوثيقة تابعة للخارجية التركية حصل عليها «نورديك مونيتور»، أبلغ مواطن تركي القنصلية التركية في لندن بوفاة والده جراء الإصابة بفايروس، وهو رجل أعمال بارز يعتقد أنه تابع لحركة غولن، وأرسل الوثيقة الطبية إلى نائب القنصل هاكان إتكين. وطلب إتكين العنوان وتفاصيل التواصل الخاصة بابن رجل الأعمال الراحل، الذي كان يتقدم بطلب لاستخراج شهادة وفاة، إضافة إلى معلومات عن زوجة الابن وابنته.وأرسلت القنصلية الملف متضمنا عنوانهم في المملكة المتحدة وتفاصيل التواصل مشتملة على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية في أنقرة.