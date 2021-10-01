اعتقلت السلطات العراقية 25 إرهابياً ينتمون إلى عصابات تنظيم «داعش» في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن عناصر جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 25 عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش شمالي العراق. وأضافت أن الإرهابيين أقروا بأنهم كانوا يستهدفون القوات الأمنية بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وكانت السلطات الأمنية في العراق أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل انتحاريين اثنين شمالي العاصمة بغداد. وتصاعد ت في الآونة الأخيرة، حدة عمليات تنظيم «داعش» في مهاجمة المدن والقطاعات الأمنية باعتماد استراتيجية الاشتباك والإفلات، التي غالباً ما تسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وشكّل قضاء الطارمية إحدى مناطق حزام بغداد الست على مدى السنوات الأربع الماضية،، أهم وأخطر البؤر الإرهابية التي يعتمدها تنظيم «داعش» لشن عملياته.وتطارد القوات الأمنية فلول تنظيم «داعش» عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي يتركز معظمها عند المناطق الحدودية بين المحافظات والأراضي ذات التضاريس المعقدة التي يعتمدها الإرهابيون ملاذات آمنة.