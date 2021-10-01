اعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بأن هجمات إسرائيل ألحقت أضراراً بالغة بالمنظومة البحثية النووية المدنية في إيران، متهماً إياها باغتيال العديد من العلماء النوويين في البلاد. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، عن زادة قوله خلال حديث مع الصحفيين في منتدى نورماندي للسلام في كان غرب فرنسا: إن الحرب مع إسرائيل بدأت بالفعل.ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي ستمنع العمل العسكري الإسرائيلي، قال: لقد ألحقت إسرائيل أضراراً بالغة بمنظومتنا البحثية المدنية، دائماً ما يتم الحديث عن وجود تهديد نووي إيراني، لكن إسرائيل تمتلك مئات القنابل النووية، ولم توقع قط على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. واتهم تل أبيب ببذل قصارى جهدها من أجل إفشال المحادثات النووية في فيينا وتأجيج النزاع بين طهران والدول الغربية. واعتبر زاده أن قرار طهران العودة إلى الجولة السابعة من المحادثات النووية استراتيجي، مشدداً على أن بلاده أبلغت ممثل الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المحادثات بذلك.