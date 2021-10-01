حذر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن لبنان يمر اليوم بالمرحلة الأصعب في تاريخه، مؤكداً أن التحديات الداهمة كبيرة عليه. وجدد التأكيد على أنه سيعمل على إعادة علاقات بلاده المقطوعة مع العرب، لافتاً إلى أن حكومته ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل من انقطع في علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.

ونوه ميقاتي في حديث له من منزله في طرابلس مع شخصيات ووفود شعبية، اليوم (الجمعة)، إلى أهمية الانفتاح على الدول العربية وسائر الأصدقاء، معتبراً أن لبنان في أمس الحاجة إلى وقوف الجميع إلى جانبه. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها؛ حفاظاً على المؤسسات واحتراما للدستور.

يذكر أن ميقاتي، كان شدد مراراً على أنه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة ضد الدول العربية بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن بيروت يجب أن تبني علاقات جيدة مع المجتمعين العربي والدولي.

وقال في حديث إعلامي قبل أيام: إن لبنان وطن مستقل ذو سيادة وعربي الهوية، وأضاف: أنه «لن يسمح بأن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال». مؤكداً إن لبنان سينأى بنفسه وسيبني علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية.

يشار إلى أنه وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إلا أنه اعتذر عن المهمة في 15 يوليو الماضي، بعد خلافات بينه وبين عون. وفي 26 يوليو الماضي، تم تكليف ميقاتي، الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة.