كشفت مصادر أمنية سودانية ومصرية مطلعة اليوم (الخميس) عن اتصالات أمنية بين القاهرة والخرطوم لتسليم عناصر من الإخوان الذين القي القبض عليهم خلال الفترة الماضية ويعملون ضمن خلايا داعش في السودان، موضحة إن العناصر المقبوض عليهم في السودان متورطون في عمليات إرهابية في مصر، وينتمون للإخوان وشاركوا في مظاهراتهم.وذكرت المصادر أن التنسيق السوداني المصري يجري على أعلى مستوى أمني لتسليم أحد العناصر الإرهابية للجانب المصري، بعد هروبه للسودان إثر تفجير مديرية أمن المنصورة قبل سنوات، مبينة أن الجانب السوداني أطلع مصر على أسماء العناصر المعتقلة مؤخرا وأن التحقيقات التي ستجرى معهم ستكون بالتنسيق مع مصر، تمهيداً لتسليمهم في فترة لاحقة.وكانت صحيفة (السوداني) ذكرت أمس أن زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني، الثلاثاء، ألقي القبض عليه، مبينة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان ويحمل جواز سفر باسم محمود، ويلقب بأبو محمد، وهو مصري الجنسية.