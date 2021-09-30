قصفت مليشيا الحوثي اليوم (الخميس) قرى يعرة السكنية في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب بصاروخ باليستي ما تسبب في أضرار بمنازل عدد من المدنيين وحالة هلع كبير، ووفقاً لمصدر محلي فإن الصاروخ الحوثي هو الثاني في أقل من 48 ساعة يسقط في نفس المديرية.يتزامن ذلك، مع إعلان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) عن تسبب الصواريخ الحوثية التي تستهدف مخيمات النازحين في مأرب بمقتل وإصابة 2032 مدنياً بينهم بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و104 مسنين خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021.وقال تحالف رصد في بيان له أنه تلقى 1287 بلاغا وشكوى تتعلق بوقائع القصف وحوادث انفجار الألغام التي نفذتها المليشيا بحق السكان المدنيين بمحافظة مأرب حيث تم رصد 871 قصفا صاروخيا و119 قصفا مدفعيا و44 هجوما بطائرات مسيرة و262 واقعة انفجار ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة.وأشار التقرير إلى أنه وثق مقتل 440 مدنياً وإصابة 914 مدنياً جراء القصف الصاروخي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في 11 مديرية بمحافظة مأرب، فيما قتل وأصيب 678 مدنياً بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها.وأشار التقرير إلى أن هناك 227 مدنياً قضوا بسبب مخلفات وذخائر الحرب الحوثية وأصيب 451 آخرون، مبيناً أن الفردية والمضادة للمركبات التي زرعتها المليشيا الحوثية تسببت في قتل 132 مدنياً بينهم 21 طفلاً و5 نساء و5 مسنين، وإصابة 212 آخرين بينهم 50 طفلاً و15 امرأة.وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المليشيا الحوثية بالتوقف الفوري دون شروط عن شن أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة مأرب والتوقف الفوري لزراعة الألغام والعبوات الناسفة وباقي مخلفات الحرب بكل أشكالها وأنواعها وأحجامها مع سرعة تسليم خارطة المناطق الملوثة بتلك المخلفات في محافظة مأرب.