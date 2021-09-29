كشف مصدر في المخابرات السودانية اليوم (الأربعاء)، عن مقتل 4 إرهابيين فروا أمس (الثلاثاء)، بعد عملية مداهمة لخلية في منطقة جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم.ولفت إلى أن متابعة هذه الخلية وفحص المعلومات بشأنها تمت بتنسيق مع أجهزة مخابرات أخرى، فيما رجح مصدر أمني أن تكون للمجموعة الإرهابية امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.وكان «التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان» تبنى مقتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، وإطلاق نار نسبته السلطات إلى خلية تابعة لتنظيم داعش.وأعلن جهاز المخابرات أمس مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم داعش، موضحاً في بيان أنه بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية، تم تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة في منزل في حي جبرة في جنوب العاصمة السودانية.وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية القبض على عناصر من الجماعة المتطرفة غير المعروفة، التي تبنت محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في مارس 2020. ولم تحدد السلطات حينها من يقف وراء المحاولة.