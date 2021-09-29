جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.وبحث السيسي خلال لقائه اليوم (الأربعاء) مع وفد من مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي يضم جيك سوليفان وبريت ماكجورك وأريانا برينجورت وجوشوا هاريس، مستجدات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة. وتحدث السيسي عن مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية.وأكد السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات في ليبيا، وملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.وشدد الرئيس المصري على الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا، كما شدد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021.