بشكل يومي يتظاهر آلاف الطلبة في عدد من الجامعات التركية بينها إسطنبول وإزمير احتجاجا على ارتفاع إيجارات المنازل في المدن التي انتقلوا إليها بهدف الدراسة، إذ بلغت زيادة الإيجارات في بعض المناطق نحو 60%.وقال عدد من الطلبة المشاركين في الاحتجاجات: «لدينا زملاء ينامون في الحدائق لعدم قدرتهم على استئجار الشقق، ولذلك نتظاهر وسنستمر في ذلك حتى تحقيق مطالبنا. وكان الرئيس التركي انتقد المظاهرات مطلع الأسبوع الحالي وشكك في وجود طلبة بين المحتجين».وأفاد طلبة آخرون بأن ارتفاع إيجارات البيوت مرتبط بتدهور سعر صرف الليرة التركية التي سجّلت أدنى مستوى لها قبل أيام أمام الدولار الأمريكي. واضطر آلاف الطلبة إلى تعليق دراستهم بعد إخفاقهم في الحصول على مسكن بأسعارٍ مقبولة، على ما ذكر بعضهم لوكالة الأنباء الألمانية.ونصب عدد من الطلبة الخيام في بعض حدائق ومتنزهات كبرى مدن البلاد، على خلفية ما أطلقوا عليه «الزيادات الاستثنائية» في الإيجارات في الأماكن القريبة من الجامعات، مطالبين الحكومة بإنشاء المزيد من المساكن الجامعية والعمل على تخفيض إيجار المنازل في الأحياء التي تقع بالقرب من جامعاتهم.وردا على المظاهرات اتخذت السلطات الأمنية إجراءات ضد عشرات الطلبة أمس (الثلاثاء)، واحتجزت 80 طالباً في مدينتي إسطنبول وإزمير. وأعلنت ولاية إسطنبول احتجاز الشرطة 28 طالباً على خلفية خروجهم في مظاهراتٍ غير مرخصة، لكنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.